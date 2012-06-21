У ВАТ «Маріупольський морський державний торговельний порт» ввели в експлуатацію надпотужну геліосистему, що складається із 252 сонячних колекторів. За словами директора підприємства Олександра Олійника, йдеться про завершення 6-го етапу реалізації проекту енергоефективності, під час якого на монтаж геліосистеми витратили 5 мільйонів гривень, що мають окупитися вже за 4 роки її використання. «Ми намагаємося максимально знизити газову залежність підприємства та економити кошти. За рік експлуатації геліосистеми зможемо заощадити 150—200 тисяч кубометрів газу і приблизно 1,2 мільйона гривень. Поки що не можемо перевірити повну потужність системи, проте у 2018 році впритул підійдемо до такого її використання. Тобто вже у березні, коли буде яскраве сонце, ми вийдемо на виробничу потужність», — каже керівник торговельного порту.
Багатотонну конструкцію встановлено на площі 474 квадратних метри на рівні 9-го поверху на даху колишнього приміщення вуглесортування. Вона може щороку нагрівати майже 18 тисяч кубометрів води, яку використовуватимуть для соціальних об’єктів: лазень та їдалень. Тобто щодоби сонце гарантуватиме майже 100 кубометрів гарячої води з ККД 81%. Для порівняння: ще недавно воду для побутових потреб тут гріли спеціальними котлами, а щоб розкочегарити їх, використовували недешеві природний газ і мазут. Працюватиме обладнання протягом усього року, але найбільш ефективним у цьому плані вважається період з березня до кінця жовтня.
Маріупольські портовики віддали перевагу сонячним панелям вітчизняного виробництва із Запоріжжя, хоч спершу розглядали варіант постачання із Польщі. Усі відповідні роботи виконували фахівці маріупольського підприємства «Донбасспецмонтаж», а генеральним підрядником стало ТОВ «Маріупольстальконструкція».