Симптоми високого кров'яного тиску складно виявити на ранній стадії, тому це захворювання викликає занепокоєння серед медиків. Без належного лікування ця недуга може стати причиною серйозних захворювань з серцево-судинною системою. Медики відзначили, що запущена форма гіпертонії може погіршити зір і навіть призвести до сліпоти.
За словами фахівців, стрибки артеріального тиску можуть пошкодити очі трьома способами.
Перша небезпека – пошкодження очних судин. Високий кров'яний тиск може порушити систему, яка постачає сітківку кров'ю. Такий стан провокує кровотечу в очах, помутніння і навіть втрату зору. Люди з діабетом піддаються такому ризику найбільше.
Друга небезпека – рідкі відкладення під сітківкою. Такий стан викликає скупчення води під сітківкою, що може порушити роботу кровоносної судини. Підвищений тиск може спотворити зір і призвести до утворення рубців.
Третя небезпека – пошкодження нерва. У такому стані повністю порушується кровообіг, який блокує зоровий нерв. Це може вбити чутливість очей і викликати втрату зору.
Очі – дзеркало організму. Медики радять прислухатися до сигналів свого організму, щоб виявити хворобу на ранній стадії.
Як розповіли медики, стрибкам кров'яного тиску можна запобігти і контролювати їх. Для цього потрібно внести деякі корективи в спосіб життя.
Дієтологи рекомендують зменшити кількість солі і дотримуватися здорової дієти. Обов'язково потрібно скоротити алкоголь. Гіпертонія частіше виникає у людей з ожирінням, тому варто позбутися від зайвої ваги. Також необхідно додати фізичних навантажень і припинити курити. Нормалізація сну і відмова від кофеїну також допоможуть знизити ризик виникнення захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»