У Вінниці відеокамери ситуаційного центру зафіксували, як дівчина вилізла на дах раритетного автомобіля «Ягуар XJ6», який нещодавно встановили в якості нової фотолокації. Зробила вона це заради оригінального фото, але прогнувся дах. Також моніторинг відеокамер показав, що на раритетне авто часто вилазять діти. При цьому батьки не тільки не роблять їм зауваження, а й самі пропонують зробити фото на даху машини. Після фотосесій залишаються вм’ятини, подряпини тощо. Культове авто «Ягуар XJ6» епохи легендарних «The Beatles» до міста було привезене з Європи, а раніше його експлуатували у США. Власник автівки, директор музею транспорту Олександр Вдовиченко, спільно з міською радою зробили до Дня міста подарунок вінничанам, розмістивши машину на площі Ліверпуль, щоб бажаючі могли робити світлини біля неї. Але наразі авто потребує косметичного ремонту. «Це оригінальний і раритетний автомобіль. Випускати таку модель почали ще у часи гурту «Бітлз». Він простояв близько десяти років у гаражі, ми його відремонтували і розмістили на площі Ліверпуль, очікуючи, що вінничани та гості міста будуть бережно ставитись до нашої роботи. Але дуже шкода, що люди не цінують того, що зроблено для них», – сказав Олександр Вдовиченко.
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