Упродовж минулої доби зареєстровано 829 нових випадків COVID-19, серед них 61 дитина, 66 медичних працівників. Було проведено 21 204 тести, з них 12 106 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 195 осіб. Зафіксовано летальних випадків — 23.504 пацієнти одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 71, Закарпатській — 74, Рівненській — 73.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 34 063 людей, з них 2506 дітей, 5716 медичних працівників. Одужало 15 447 осіб. Померло 966.
Міністр наголосив, що порівняно з даними місяць тому, в Україні захворюваність зросла удвічі. Це все результат того, що українці знехтували карантинними обмеженнями. МОЗ наполегливо закликає дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»