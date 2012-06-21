Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Депутати Верховної Ради України, які були не згодні із введенням у нашій країні судового збору для оспорювання штрафу, виписаного автомобілістам за порушення правил дорожнього руху, зареєстрували законопроєкт №3424 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно звільнення від сплати судового збору у зв’язку із оспорюванням постанов щодо справ про адмінпорушення».
Як відомо, 18 березня 2020 року після рішення Верховного Суду України, набрала чинності постанова, яка кардинально змінила правову позицію щодо цього питання. Так, раніше автомобілісти, яким працівники дорожньо-патрульної служби виписували штрафи за певні порушення, могли вільно подавати судовий позов, у тому випадку, коли були не згодні з таким рішенням. За цей позов до 18 березня автомобілісти не сплачували ніяких грошей. І таких позовів в Україні було чимало.
Але Верховний Суд України виніс вердикт — якщо такий автомобіліст захоче оспорювати виписаний штраф у судовому порядку, він повинен сплатити судовий збір у розмірі 420 гривень. Натомість, якщо суди доведуть невинуватість автомобіліста, то ці гроші йому будуть повернуті.
Депутати Верховної Ради України вважають, що ухвалення такого рішення порушує інші нормативно-правові акти та створює перепони для життєдіяльності громадян.
Начебто, голосів для ухвалення законопроекту №3424 у Верховній Раді вистачає, тому народні обранці сподіваються, що найближчим часом таке неправомірне рішення буде скасовано у законний спосіб.