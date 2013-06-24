У процесі підготовки нової редакції Статуту Міністерство енергетики керувалося тим, що представники держави мають посилити своє значення у роботі оператора системи передачі, враховуючи значення товариства у зміцненні енергетичної безпеки України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міненерго вдячне міжнародним партнерам за підтримку позиції Міністерства щодо юридичного посилення ролі держави в ухваленні важливих стратегічних рішень.

Зокрема, це стосується обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії та призначенні Голови Правління Товариства.

В оновленому Статуті також визначено обовʼязок Наглядової Ради провести конкурсний відбір Голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього Голови. Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді. Це дозволить Наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника НЕК “Укренерго” та здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань.