Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві в порядку експерименту реєструють права на нерухоме майно через інтернет. Віднині кожен житель міста може виконати цю процедуру, не виходячи з квартири. Доведеться тільки дочекатися своєї електронної черги, тому що реєстрація відбувається згідно із попереднім записом.
Зареєструвати через мережу інтернет можна не тільки житло а й земельну ділянку. Покищо ця послуга працює в тестовому режимі.
У кінці липня у Полтавській міській раді проаналізують чи продовжувати цей експеримент і після завершення карантину.