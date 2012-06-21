Кількість працівників в Україні, заробітна плата яких перевищила показник у 10 тисяч гривень, сягнула 26,8%. Такі дані наводить Державна служба статистики після аналізу нарахованих зарплат за червень 2018 року. У 2017-му цей показник становив 17%.
А кількість працівників з мінімальною зарплатнею знизилася до 7,4% з торішніх 9%. При цьому мінімальна зарплата зросла з 3200 до 3723 гривень. Також зменшилася частка українців, які отримують зарплати до 4 тисяч гривень — до 15,4% за підсумками червня 2018-го проти 24,4% 2017-го. При цьому частка працівників із зарплатами 8—10 тисяч гривень за рік зросла з 9,4% до 11%. Відносно стабільною залишається кількість працівників із зарплатами 6—8 тисяч гривень. За підсумками цьогорічного червня їх було 15,2% проти 15,5% торішніх.
Розмір і розподіл зарплат доводить загальну тенденцію щодо позитивної економічної динаміки в державі.