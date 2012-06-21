Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич анонсувала чергове підвищення заробітних плат вчителям з вересня цього року.
Про це міністр заявила в ефірі "Радіо Свобода".
Вона зауважила, що вчителі вже не є найнижче оплачуваною категорією бюджетників — у 2017 році вони надзвичайно вирвалися вперед.
"Саме вчителям з 1 січня 2017 зарплата була підвищена на 50%. У єдиній тарифній сітці ми їх просунули на два тарифні розряди догори. Зараз зарплата — від шести до восьми тисяч гривень. Якщо йдуть надбавки, як у місті Києві, ще для керівників, може бути і 10 тисяч гривень", — зазначила Гриневич.
Однак міністр впевнена, що й цього недостатньо.
Вона зазначила, що з 1 січня вчителям підвищується зарплата орієнтовно на 25%. Зарплата усім бюджетникам, у тому числі вихователям, буде підвищена на 10%.
З 1 вересня 2018 року МОН пропонуватиме, щоб місцеві бюджети зробили підвищення за рахунок центральної державної субвенції для вчителів та інших категорій педагогічних працівників.
У січні уряд збільшив граничні надбавки педагогічним працівникам з 20 до 30% посадового окладу.