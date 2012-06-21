Завдяки ефективній роботі державних виконавців Міністерства юстиції з підприємствами-боржниками торік вдалося повернути працівникам понад 460 мільйонів гривень зарплатних боргів. Про це повідомив міністр Павло Петренко, інформує прес-служба відомства. «Понад 38 тисяч українських працівників, які роками, а інколи й десятиліттями не бачили грошей, нарешті отримали зароблене в повному обсязі. Це той результат, який повертає віру громадян в Україну, у здатність держави захистити їхні права», — зазначив він.
За словами міністра, робота в цьому напрямі триватиме доти, доки існуватиме проблема невиплати зарплат. «Нині на виконанні перебуває 17,9 тисячі виконавчих документів про стягнення заборгованості із зарплати на суму 567 мільйонів гривень. Це той фронт робіт, на якому ми зосередимося в 2019 році. Наше завдання — забезпечити справедливість, кожну зароблену українським працівником копійку слід виплатити», — резюмував Павло Петренко.