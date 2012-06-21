Завдяки спільним зусиллям територіальних органів фіскальної служби та місцевої влади Черкащини 760 роботодавців-юридичних осіб та 646 фізичних осіб-підприємців підвищили нинішнього року рівень заробітної плати. Місцеві бюджети вже одержали додаткових 2,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.
За вісім місяців поточного року керівники 43 підприємств області виплатили 42, 2 млн грн заборгованої зарплати. За рахунок цього місцеві бюджети одержали додаткових 8,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Зокрема погасили зарплатні борги перед працівниками вісім підприємств державної форми власності з часткою державного майна понад 50 % на загальну суму майже 10 млн грн.