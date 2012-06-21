Зарубіжні видання, обговорюючи підсумки, що відбулася в Парижі на зустрічі «нормандської четвірки», розділилися в думках: одні пишуть про прорив, інші про обмеження за масштабами домовленостей.
Зокрема, французька газета Le Figaro пише, що «між Москвою і Києвом відлига, але ще не мир», а, на думку редакції французького порталу 20minutes, в ході зустрічі було досягнуто «прогрес повільний, але значущий».
Журналісти Der Spiegel також вважають зустріч «нормандської четвірки» реальним зрушенням з мертвої точки, з огляду на трирічний цейтнот. Газета La Croix розцінює як очевидний прогрес вже сам факт того, що сторони повернулися за стіл переговорів, а Liberacion пише про справжню відлигу між Росією і Україною на вищому рівні.
Спільна прес-конференція після перемовин у «нормандському» фоматі:
Іншу точку зору висловили американські ЗМІ. Так, The Wall Street Journal ніякого прогресу не бачить, а видання New York Times і Washington Post повідомили не про чотирьох, а про двох, на їх погляд, ключових учасників переговорів Москви та Києва, в той час як Парижу і Берліну відвели роль спостерігачів. У той же час Washington Post повідомляє про «помірний» прогрес, досягнутий на зустрічі Путіна і Зеленського. Телеканал CNBC зазначив, що для такого діалогу обрано правильний момент, і вирішити тривалу ситуацію можливо «Чи зараз, або ніколи».
Агентство Reuters повідомляє, що «перспективи світу можуть бути затьмарені. Адже Зеленський, тільки став президентом, політично обмежений всередині своєї власної країни і побоюється йти на занадто великі поступки.
Нагадаємо, в Парижі в понеділок відбулися переговори «нормандської четвірки» і двостороння зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. За підсумками зустрічі лідери «нормандської четвірки» виступили за внесення змін до законів України на основі так званої формули Штайнмайера.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»