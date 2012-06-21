Деякі закордонні ЗМІ повідомляють про останні експерименти, які провели в Японії. Згідно з цими дослідженнями короткі фізичні зусилля, які не потребують великої концентрації, можуть стати чудовим способом зарядити мозок під час роботи. Як з’ясувалося, прості вправи на роботі є й кращим рішенням, ніж ті, що потребують більшого прагнення та зосередженості.
Ці висновки є результатом досліджень Кейта Камійо, викладача факультету спортивних наук університету Васеда в Токіо. Разом зі співавтором Рюджі Абе він попросив 28 чоловіків виконати завдання, які були викликом для короткочасної пам’яті (знаною також як робоча пам’ять), яка дозволяє людям зберігати та оновлювати інформацію про те, над чим вони зараз працюють.
Запрошені чоловіки виконували завдання раніше, відразу після 30 хвилин після трьох різних видів діяльності (їзда на стаціонарному ровері, сидячи на ровері й виконуючи пізнавальні завдання, виконання вправ і пізнавальних завдань) протягом трьох днів. Вправи визначали випадково й виконували їх упродовж 25 хвилин. Дослідження показали, що аеробні вправи швидко, сприятливо впливають на здатність зосереджуватися, планувати, запам’ятовувати та жонглювати визначеними завданнями. Тому вчені очікували покращення точності та часу реакції на короткочасну пам'ять також після завдань, в яких чоловіки виконували фізичні вправи. Позитивні ефекти, одначе, були помітні лише у чоловіків, завданням яких під час тесту було лише виконання фізичних вправ. Поєднання їх з одночасними розумовими зусиллями призвело до так званої «когнітивної втоми».
«Уже відомо, що фізичні вправи позитивно впливають на робочу пам’ять. Основним тут є те, що надто інтенсивні вправи виснажують мозок. Майже 80-90% людей будуть активізованішими та мотивованішими, якщо матимуть звичку займатися фізичними вправами. Чим більша прихильність до різних викликів, тим краще. З часом покращиться продуктивність мозку, пам’ять, здатність до концентрації та з’явиться можливість впоратися зі стресом», – прокоментував отримані результати доктор Джон Рейті з Гарвардського медичного училища.
Для поліпшення пам’яті та зосередженості під час короткої перерви під час праці чи в школі найкраще виконувати прості, нехитрі вправи. Тай-чі, йога або інтервали високої інтенсивності, які прискорюють серцебиття, – це приклади здорової діяльності, ідеальної для покращення когнітивних функцій.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»