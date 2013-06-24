Міністерство закордонних справ підтримало ухвалення в Парламентській асамблеї ОБСЄ під час 32-ї щорічної літньої сесії у Порто, Португалія, резолюції «50-та річниця Гельсінського заключного акта: глобальні виклики для миру та безпеки в регіоні ОБСЄ». Резолюцію присвячено 50-й річниці засадничого для архітектури безпеки Європи Гельсінського заключного акта, яку відзначатимемо 1 серпня 2025 року, та необхідності забезпечення поваги до його принципів на тлі російської агресії проти України, що триває. Документ засуджує російські злочини проти України, зокрема злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини, а також закликає продовжити надання Україні всієї необхідної військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Асамблея наголошує на необхідності негайного та беззастережного звільнення всіх цивільних осіб, зокрема депортованих та силоміць переміщених українських дітей, журналістів, активістів, представників місцевої влади та інших осіб, яких незаконно затримали російські окупанти. Резолюція також закликає до повернення ЗАЕС під повний контроль України.

Документ наголошує, що справедливий та всеосяжний мир для України та всієї Європи можливий лише на основі поваги до територіальної цілісності та суверенітету відповідно до норм і принципів міжнародного права. Він підтримує притягнення росії до міжнародно-правової відповідальності, зокрема в ме-жах Спеціального трибуналу, відшкодування завданої шкоди та використання заморожених російських активів для підтримки України.

Міністерство закордонних справ закликає держави-учасниці ОБСЄ активно сприяти реалізації положень резолюції, посилити санкційний тиск на рф, зокрема її тіньовий флот, а також надавати практичну підтримку зусиллям України щодо притягнення російських злочинців до відповідальності і звільнення всіх полонених.

Ухвалення цього документа засвідчило послідовну позицію ПА ОБСЄ, яка наполягає на негайному припиненні загарбницької війни росії проти України та виведенні російських окупаційних сил з території нашої держави.

«Цінуємо внесок і роль Парламентської асамблеї ОБСЄ у послідовне обстоювання принципів поваги до міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України», — ідеться в коментарі МЗС.