Науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України і його Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК разом з ТОВ «Біотех Діагностик ЮА» та «ІБТ» у межах спільного інноваційного проєкту «Розробка та впровадження у виробництво сучасних засобів лабораторних досліджень тварин і тваринницької продукції» створили засіб для діагностики COVID-19 — імуноферментну тест-систему для виявлення антитіл (для використання в спеціалізованих лабораторіях).
— Враховуючи стрімке поширення COVID-19, зайве говорити про важливість цієї розробки, — каже директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, науковий керівник цього проєкту Валерій Ушкалов. — Наші вчені розробили лабораторний технологічний регламент виготовлення ІФА тест-системи «Набір для виявлення специфічних антитіл IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА)». Його вже перевірили згідно з чинними вимогами в уповноваженій установі.
Під час випробувань визначено відповідність вказаної діагностики паспортним характеристикам — за показниками чутливості і специфічності (не менше 99,0%) та відтворюваності (> 99%). Для підтвердження першої проводилися випробування зі стандартними зразками сироваток, що містять антитіла до вірусів грипу типу А та типу В, HAV (гепатит А), поверхневого HBs-антигену (гепатиту В HBsAg), НСV (гепатит С), HIV (вірус імунодифіциту людини), Тreponemapallidum, Chlamydiatrachomatis, HSV, Mycoplasma, Rubella, Parvovirus, Chlamydiatrachomatis, Brucellaabortus, Echinococcusgranullosis, Ascarislumbricoides. Перехресної реактивності до вищезгаданих маркерів збудників хвороб не виявлено.
З 1 липня в межах договору про наукове партнерство між науковим парком НУБіП та ТОВ «ІБТ» розпочнеться серійне виробництво діагностикуму.
Валентин Обрамбальський
для «Урядового кур’єра»