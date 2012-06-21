На порядку денному засідання Ради асоціації Україна — ЄС 28 січня стоятимуть питання війни на Донбасі, окупованого РФ Криму і Мінських угод.
Перше засідання з новими складами українського уряду і Єврокомісії проведе прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомила прес-служба Кабінету Міністрів України.
На зустрічі також обговорюватиметься прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також двостороннє співробітництво в сферах економіки, юстиції, свободи і безпеки.
Українську делегацію очолить Гончарук, а делегацію Євросоюзу - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Прем'єр України також планує зустрітися з низкою європейських політиків.
Шосте засідання Ради асоціації Україна - Європейський союз відбудеться 28 січня 2020 року в бельгійському Брюсселі.