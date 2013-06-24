Упродовж шести місяців цього року держава забезпечила якісними допоміжними засобами реабілітації понад 56 тисяч українців. Загалом, за даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за перше півріччя в межах державної програми українці отримали майже 208 тисяч виробів на загальну суму 2,4 мільярда гривень.
Найбільше засобів реабілітації видано у Дніпропетровській, Львівській, Житомирській, Харківській та Тернопільській областях.
«Забезпечення засобами реабілітації — це про повернення людини до активного гідного життя. Ми будуємо систему, де кожна людина, яка потребує засобу реабілітації, — від ортопедичного взуття до складного протеза кінцівки — отримує його вчасно, без зайвої бюрократії, й головне — має можливість вибору», — зазначив заступник міністра Володимир Василенко, повідомляє Мінсоцполітики.