Міністерство закордонних справ України схвалює рішення Сполучених Штатів Америки від 1 травня 2024 року щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти російської федерації, пов’язаних з розв’язанням державою-агресором повномасштабної війни проти України та застосуванням хімічної зброї, а саме хлорпікрину разом з іншими хімічними засобами боротьби із заворушеннями як методу ведення війни проти України.

«Висловлюємо вдячність американській стороні за те, що за підсумками плідної співпраці з Україною передані українською стороною свідчення систематичного застосування російською федерацією хлорпікрину на порушення Конвенції про заборону хімічної зброї знайшли закономірне відображення на рівні офіційних заяв державних органів Сполучених Штатів Америки», — йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

«російська федерація продовжує скоювати злочини на території України, пов’язані із застосуванням хлорпікрину та спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, проти військовослужбовців Сил безпеки і оборони України. Разом з іншими велика кількість боєприпасів, що було застосовано, — це ручні газові гранати різного типу, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни відповідно до пункту 5 статті І Конвенції про заборону хімічної зброї.

Попри реакцію міжнародної спільноти держава-агресор продовжує нехтувати та брутально порушувати норми міжнародного права. Компетентні органи України вживають всіх необхідних заходів, зокрема в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, для притягнення винних осіб російської федерації до відповідальності.

Маховик правосуддя працює. Жодна країна та посадова особа не матимуть імунітету від відповідальності за скоєні злочини. росію обов’язково буде притягнуто до відповідальності, а винні особи постануть перед справедливим міжнародним судом», — наголошує Міністерство закордонних справ.