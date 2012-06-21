Слов’янський міськрайонний суд визнав винним активного прихильника самопроголошеної «ДНР» у причетності до створення терористичної організації й виніс покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Під час досудового слідства вдалося встановити таке. Житель села Свердлове Одеської області у квітні 2014 року відгукнувся на пропозицію невстановлених осіб «захищати Донбас» і поїхав на Донеччину, де вступив у незаконне збройне формування «ДНР». Отримавши позивний «Яха», спершу займався військовим забезпеченням бойовиків, а потім зі зброєю в руках брав участь у боях з українськими військовими у Слов’янську і навіть був нагороджений бутафорськими орденом «Георгіївський хрест» ІV ступеня та медаллю «За оборону Слов’янська». Під час перебування у проросійських незаконних збройних формуваннях бойовик активно пропагував серед оточення злочинну політику терористичної організації.
«Вивчивши надані прокурором докази, Слов’янський міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1.ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та відправив за ґрати відбувати заслужене покарання», — повідомили у прокуратурі Донецької області.