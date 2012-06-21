На Миколаївщині реалізується спільний проект безоплатної правової допомоги для засуджених та працівників Державної кримінально-виконавчої служби, ініціаторами якого виступили Міністерство юстиції України та «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України». Зокрема, в рамках реалізації проекту «Справедливість та правовий захист», в установах виконання покарань Миколаївської області відбулись робочі зустрічі за участі представників Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. У заході взяли участь працівники органів прокуратури області, установ виконання покарань області, засуджені та ув’язнені, які утримуються у таких місцях. Метою даних зустрічей є створення нового формату спілкування з в’язнями та працівниками місць несвободи, для обговорення будь-яких проблемних питань, що виникають у повсякденному житті та пошуку шляхів їх розв’язання. Так, в ході невимушеного спілкування, як працівники установи так і засуджені та ув’язнені мали змогу отримати вичерпні відповіді фахівців на найбільш актуальні для них питання. Органи прокуратури Миколаївщини постійно проводять виїзди до установ виконання покарань з метою перевірок дотримання конституційних прав в’язнів, у ході яких проводяться прийоми засуджених. Засуджені отримують вичерпні відповіді на свої питання з роз’ясненням законодавства та рекомендаціями. Упродовж поточного року, за результатами проведених органами прокуратури перевірок внесено 83 документа реагування, до відповідальності притягнуто 187 службових осіб.
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