У суботу, 25 листопада, в Україні відбудуться поминальні заходи та вшанування пам’яті українців, які стали жертвами голодомору 1932-1933 років. Трагедія забрала життя мільйонів наших співвітчизників і вписалася чорними сторінками в історію України.
До Дня пам’яті у храмах Києва проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля Меморіалу жертв Голодомору.
Традиційно відбудеться громадська акція «Засвіти свічку». О 16:00 пам’ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. У це час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на власному підвіконні.
Окрім того, 25 листопада буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою на всіх державних будинках і спорудах, підприємствах та організаціях.
Обмежать і проведення розважальних заходів у всіх містах України. Натомість, буде організовано відповідні тематичні заходи: виставки, презентації, відкриті лекції, інші публічні заходи, покази фільмів, художніх творів, відео-, фото- та інших документів, записів свідчень очевидців тощо.