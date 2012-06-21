Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області разом з працівниками інших правоохоронних структур знешкодили організовану злочинну групу, яка викрадала з храмів і монастирів старовинні ікони.
За інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції в області, під час спецоперації правоохоронці виявили майже 700 сакральних предметів, у тому числі понад пів тисячі образів XVII-XIX століть, а також цехи, в яких реставрували ці пам’ятки мистецтв.
У Київській, Одеській, Хмельницькій областях одночасно провели 14 санкціонованих обшуків. Затримали трьох зловмисників, які безпосередньо чинили крадіжки, а ще четверо займалися реставрацією та продажем поцупленого. Були серед них і два уродженці Молдови, які антикваріат зробили своїм бізнесом. Протягом 2018-2020 років підозрювані викрадали старовинні ікони з монастирів і церков Тернопільщини, Львівщини, Вінниччини, а також Чернігівської та Одеської областей. Крадене надсилали поштою до Одеси. Відтак образи реставрували й збували їх колекціонерам через аукціони.
Крім раритетних ікон, книг, іншої сакральної атрибутики, правоохоронці вилучили як знаряддя злочину також чотири автомашини, комп’ютерну техніку, радіостанції, мобільні термінали, нотатники, спеціальний одяг, зброю й набої та інше.
Трьом учасникам цієї організованої злочинної групи оголосили підозру. До них обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Ці грошові суми встановлені у межах від 1 мільйона 260 тисяч гривень до 1 мільйона 100 тисяч гривень. Слідство триває й надалі.