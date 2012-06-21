Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Дніпрі компетентні органи блокували діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на вчиненні особливо тяжких злочинів, зокрема терористичній діяльності на території Полтавщини й сусідніх із нею областей.
Під час обшуків у їхніх помешканнях, офісах та автомобілях, виявили багато вогнепальної зброї, набоїв, гранат, велику суму коштів у гривнях та іноземній валюті. Встановлено, що групою керували куратори з Російської Федерації.
Поки перевіряється інформація щодо причетності затриманих до організації та вчинення інших злочинів, у тому числі замовних вбивств, вони знаходяться під вартою без права внесення застави.