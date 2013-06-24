18 червня у Брюсселі відбулось четверте засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF). Вона є ключовим інструментом реалізації фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility. Участь у засіданні взяли представники Європейської Комісії, Європейського парламенту, урядів держав-членів ЄС, а також міжнародних фінансових організацій, зокрема ЄІБ, ЄБРР, IFC, BGK та CEB. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За результатами засідання було погоджено запуск нового пакету інвестиційних програм, спрямованих як на публічний, так і на приватний сектори економіки України. Очікується, що їх офіційна презентація відбудеться під час конференції з відновлення України (URC2025) в Римі 10–11 липня.

Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев подякував Єврокомісії, Європарламенту, урядам держав-членів ЄС та міжнародним фінансовим організаціям за послідовну підтримку та розвиток Ukraine Investment Framework як ключового інструменту відновлення України.

“Ми особливо вдячні за участь нових європейських фінансових інституцій у цьому раунді UIF, включаючи Французьке агентство розвитку AFD, Північну екологічну фінансову корпорацію NEFCO та об'єднання суверенних банків розвитку EDFI MC. Наша мета – залучити якомога більше партнерів та фінансових інституцій для підтримки відновлення України та забезпечення швидкої й ефективної мобілізації коштів UIF. Ми вже бачимо, як інструменти UIF допомагають зменшувати ризики та пришвидшувати нові інвестиції. Також очікуємо на реалізацію подальших проектів”, – зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

У сфері публічних проектів кошти будуть спрямовані на критично важливі напрями відбудови – соціальну, муніципальну та енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про ремонт і модернізацію систем водопостачання та теплопостачання, управління відходами, а також будівництво соціального житла та реалізацію ініціатив з енергоефективності будівель.

Для приватного сектору нові інструменти UIF створюють можливості для зменшення ризиків і залучення капіталу для масштабних інвестицій, зокрема у відновлювану енергетику, угоди прямих інвестицій, а також в ключові галузі економіки, які мають стратегічне значення.

Одним з ключових рішень засідання стало продовження попереднього конкурсу заявок на опосередковане кредитування мікро-, малих та середніх підприємств через банківські установи. Партнери-виконавці, які відповідають вимогам, зможуть подавати свої пропозиції до Європейської Комісії відповідно до переглянутих параметрів конкурсу.

Довідково

Інвестиційна платформа для України є складовою частиною Ukraine Facility – інструменту загальним обсягом €50 млрд, з яких €9,3 млрд спрямовано саме на UIF у вигляді гарантій (€7,8 млрд) та змішаного фінансування (€1,51 млрд). Ціль платформи – мобілізувати інвестиції на модернізацію економіки, відбудову та сталий розвиток України у відповідності до Плану України та політик ЄС.

Перші програми в межах UIF були представлені в червні 2024 року на конференції в Лондоні, з загальним обсягом підтримки €1,4 млрд. У березні 2025 року Єврокомісія та ЄІБ підписали угоду про гарантії, що дозволить спрямувати щонайменше €2 млрд на першочергові проекти відновлення.