Уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року. Встановлено оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Гранти — це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає», — зазначив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

З 2025 року гранти становитимуть:

17 тисяч гривень — грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка, зазначені у Додатку 6 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році);

25 тисяч гривень — грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти. Отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.

Окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.

Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.

Важливо також зазначити, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси ЗВО, до якого подано заяву.

Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними — їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом. Вони підвищують конкурсний бал вступника. Це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки. Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня. Нижче зазначено списки спеціальностей, що мають ті чи ті коефіцієнти чи умови.

Довідково

Для обчислення розміру гранту також застосовуються коефіцієнти залежно від спеціальності, на яку подається заява:

Коефіцієнт 1,5 — для таких галузей знань та спеціальностей:

А Освіта

Е Природничі науки, математика та статистика (спеціальності Е1, Е3-Е8),

G Інженерія, виробництво та будівництво (спеціальності G1 – G28),

H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина (спеціальності Н1, Н2, Н4, Н5, Н7),

Спеціальність I7 Терапія та реабілітація

Коефіцієнт 1,3 — для таких галузей знань та спеціальностей:

В3 Декоративне мистецтво та ремесла,

В4 Образотворче мистецтво та реставрація,

В5 Музичне мистецтв,

В6 Перформативні мистецтва,

H6 Ветеринарна медицина,

F Інформаційні технології,

І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення:

І2 Медицина,

І3 Педіатрія,

І4 Медична психологія,

І5 Медсестринство (за спеціалізаціями),

І6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями),

І8 Фармація (за спеціалізаціями).

І1 “Стоматологія” - тільки грант 2 рівня,

спеціалізації спеціальності B11 “Філологія” (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) - тільки грант 2 рівня.

Якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.

Обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей

Для деяких спеціальностей застосовується лише грант 2-го рівня, тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ складено на 170+ балів. У цьому переліку такі галузі та спеціальності: