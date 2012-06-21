Напередодні тристоронніх газових переговорів — між Україною, РФ та Євросоюзом щодо майбутньої долі транзиту російського газу до європейських споживачів — Кабінет Міністрів затвердив новий план відокремлення газотранспортної системи від НАК «Нафтогаз України».
«Ми оновили план анбандлінгу, визначили чіткі рядки, відповідальність кожної сторони, — виголосив під час урядового брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. — Можу констатувати: ми ухвалили необхідні рішення, щоб забезпечити відокремлення ГТС і можливість підписання договору про транзит газу відповідно до вимог Третього енергетичного пакета і європейського законодавства».
А управління компанією АТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ) передано Міністерству фінансів від Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, повідомляє УНІАН. «Щоб не було якихось елементів впливу з точки зору, що у Мінекоенергетики є інші елементи, якіне можуть бути об’єднані. Щоб не було зловживань з точки зору бізнесу, зокрема з видобутком, продажем тощо», — уточнив урядовець, додавши, що передача управління компанією була однією з вимог європейських партнерів.
Таке рішення має забезпечити незалежність нового оператора ГТС від НАК «Нафтогаз України», а також повне відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з видобутку та його постачання. Одночасно з переходом об’єднаної ГТС у власність МГУ держава передасть газотранспортну систему в управління нового оператора.
Із завершенням анбандлінгу Україна зробить новий крок у розвитку ринку газу та виконає взяті на себе зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС, запевняє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Ухвалено й кілька кадрових рішень, серед яких варто виокремити звільнення Володимира В’ятровича з посади директора Українського інституту національної пам’яті. Втішає, що, за його словами, він отримав запевнення від Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що основні напрями роботи інституту буде продовжено, а його формат центрального органу виконавчої влади буде збережено. Тож Володимир В’ятрович наголосив на важливості продовження роботи з популяризації історії. «Хто буде наступником? Ця посада передбачає конкурс, і очевидно, що за його підсумком ми про це знатимемо», — прокоментував фахівець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»