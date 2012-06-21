Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
«Підписано важливий документ, який передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами. Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні кілька років. Тенденції, які сьогодні спостерігаємо, — це і збільшення золотовалютних резервів, і рекордне зниження інфляції, що означає: нашій країні починають вірити», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації стратегії. Очільник уряду підкреслив, що Кабінет Міністрів та Національний банк — надійні партнери, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ. Дешеві кредити потрібні українцям уже зараз, тож з 1 лютого буде запущено програму дешевих кредитів для малого підприємництва під 5%, 7% і 9%, анонсовану раніше Президентом», — зазначив Прем’єр.
Олексій Гончарук очікує, що цього року буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Мета — 11—12% у гривнях. За його словами, ще один важливий пріоритет — доступність фінансових послуг. «Ми добре розуміємо, що робити. Маємо план. Готові до складних викликів, які очікують нас наступні кілька років», — резюмував очільник уряду.
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«Урядового кур’єра»