Перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із журналістами, на якій обговорили завершення зимового періоду й пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону.
«За час повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження істотні, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими», — розповів Денис Шмигаль.
Він окреслив основні напрями, за якими триває підготовка до опалювального сезону 2026/2027. Найперше це відновлення та захист енергооб’єктів. Як зазначив Денис Шмигаль, від початку опалювального сезону пошкоджено 9 ГВт генерації, заплановано відновити орієнтовно 4 ГВт.
«Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 мільярдів євро»,— наголосив міністр.
Щодо формування необхідних запасів для оперативних ремонтів Денис Шмигаль повідомив, що триває робота над отриманням обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.
«Розвиваємо «енергетичний Рамштайн» і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт»,— повідомив він.
Окремий напрям роботи — розвиток спільних з партнерами нафтогазових проєктів: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса—Броди.
«Цієї зими Україна виграла битву за світло. Не зупиняємося. Готуємо енергосистему до нових викликів»,— наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Міненерго.