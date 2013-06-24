Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із журналістами, на якій обговорили завершення зимового періоду й пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону.

«За час повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 5900 атак проти української енергетики. Пошкодження істотні, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими», — розповів Денис Шмигаль.

Він окреслив основні напрями, за якими триває підготовка до опалювального сезону 2026/2027. Найперше це відновлення та захист енергооб’єктів. Як зазначив Денис Шмигаль, від початку опалювального сезону пошкоджено 9 ГВт генерації, заплановано відновити орієнтовно 4 ГВт.

«Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 мільярдів євро»,— наголосив міністр.

Щодо формування необхідних запасів для оперативних ремонтів Денис Шмигаль повідомив, що триває робота над отриманням обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

«Розвиваємо «енергетичний Рамштайн» і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт»,— повідомив він.

Окремий напрям роботи — розвиток спільних з партнерами нафтогазових проєктів: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса—Броди.