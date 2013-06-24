Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Прем’єрміністр Юлія Свириденко повідомила про діалог з міською владою та координацію дій в межах виконання планів стійкості.
«Через істотні пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Основне завдання — закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об’єкти», — наголосила очільниця уряду.
За її словами, частину робіт виконуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, частину — місто власними силами.
«Уряд уже спрямував 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об’єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади. Роботи потрібно виконати вчасно і в повному обсязі», — наголосила Прем’єрміністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.