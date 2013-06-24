Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила про діалог з міською владою та координацію дій в межах виконання планів стійкості.

«Через істотні пошкодження ТЕЦ місто має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Основне завдання — закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об’єкти», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, частину робіт виконуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, частину — місто власними силами.