Розумна регуляторна політика, спрямована на вдосконалення інвестиційного клімату, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення виробничих показників найближчим часом дасть змогу швидко модернізувати промисловість і започаткувати нові виробництва, які стануть запорукою подальшого економічного зростання. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання та ознайомлення з роботою одного з найбільших виробників шин в Україні ПрАТ «Росава». У робочу поїздку Київщиною він вирушив після участі в церемонії започаткування роботи оновленого Верховного Суду.
«Розумна економічна політика уряду, Верховної Ради та Президента дасть змогу створити нові підприємства й модернізувати ті, що вже працюють», — уточнив Володимир Гройсман.
Він підкреслив, що деякі фундаментально важливі рішення вже ухвалено. Серед них система автоматичного повернення ПДВ, а також запровадження розстрочки зі сплати податку на додану вартість у разі імпорту обладнання. Вчасне ухвалення бюджету, переконаний глава уряду, також сприятиме промисловому розвитку. Оскільки в бюджеті закладено чимало програм підтримки цілих галузей — від агросектору до будівництва інфраструктури й доріг.
«З наступного року запрацює ще один важливий інструмент — експортно-кредитне агентство. Ще більше вироблятимемо продукції, ще більше буде нових робочих місць, — запевнив Володимир Гройсман. — Наше завдання — вийти з кризи і перейти до якісного життя людей».
Тому зростання економіки на рівні 5—7% належить до пріоритетів роботи вищих гілок влади, а ключове завдання на наступний рік — довести показник середньої заробітної плати до 10 тисяч гривень.
«Зростання економіки — пріоритет номер один, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Настав час відповідальної політики. Пообіцяв —треба реалізувати. Час безвідповідальної політики минув».
Прем’єр підкреслив, що підґрунтя для виконання поставлених завдань є, і все, що зароблятиме економіка, буде вкладено в добробут людей. «І це не пустопорожні обіцянки», — підкреслив Володимир Гройсман.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»