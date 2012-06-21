Державні вугільні шахти мають працювати й фіксувати збільшення видобутку завдяки істотній модернізації всіх процесів. Стукіт шахтарських касок під урядовими установами через борги із зарплати має відійти в минуле. Таку мету роботи цього сектору національної економіки окреслив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради, присвяченої ситуації у вугільній галузі.
«У межах Міністерства енергетики та вугільної промисловості слід ухвалювати чіткі конкретні рішення, які дадуть змогу вивести галузь із кризи. Я проаналізував ситуацію і можу сказати, що це можливо. Нам потрібно забути про стук шахтарських касок, коли люди говорять про свою заробітну плату. Маємо чути на видобувних підприємствах шум виробництва», — конкретизував глава уряду.
Він поставив відповідні завдання міністрові енергетики та вугільної промисловості Ігореві Насалику, який несе персональну відповідальність за розвиток галузі, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Я готовий допомогти, більш того, дав чіткі конкретні завдання, які потрібно розв’язати, щоб ситуація стала контрольованою. Нам треба збільшити власний видобуток вугілля і зменшити імпорт. Там немає питань, які неможливо врегулювати в межах міністерства та за допомогою уряду й Прем’єр-міністра», — розставив крапки над «і» Володимир Гройсман.
Він повідомив, що на початку серпня уряд очікує на комплексний план заходів, де було б відображено інвестиційні пропозиції, оцінку ефективності використання наявних ресурсів, плани щодо аудиту.
«Маємо вийти на стабільність у галузі. Завдання поставлено, чекатиму конкретної доповіді і конкретних результатів», — резюмував Прем’єр-міністр.
Нині в Україні 102 державні шахти, але їх більшість розташовано в зоні проведення операції Об’єднаних сил. 33 шахти вважають такими, що діють поза зоною операції. З них лише чотири прибуткові. За п’ять місяців цього року обсяг видобутку становив 1852,9 тисячі тонн. Це на 3,6% менше від запланованого і на 7,6% менше, ніж у відповідний період 2017-го. Вартість продукції зросла на понад 30,5%, порівняно з минулим роком.
Прем’єр неодноразово наголошував, що галузь потребує вирішення одразу двох важливих питань: виведення на беззбитковість і проведення модернізації виробництва, яка б дала змогу знизити собівартість і підвищити безпечність праці. Обсяг бюджетної підтримки шахт щороку перевищує мільярд гривень. У середині липня Верховна Рада схвалила зміни до державного бюджету, спрямувавши ще 1,4 мільярда гривень на потреби шахтарів передусім у частині погашення боргів із зарплати.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»