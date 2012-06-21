За підсумками минулого року, працівники агропромислового комплексу Сумської області сплатили до бюджетів різних рівнів близько 2,5 мільярда гривень, що майже на 275 мільйонів більше за позаторішній показник. Понад 1,3 мільярда загальної суми — платежі до місцевих бюджетів: зростання становить 10%.
За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, водночас зростають доходи селян, рівень їхньої оплати праці. Так, за період із січня по листопад 2019 року середньомісячна зарплата становила 9,1 тисячі гривень, що на чверть перевищує відповідний позаторішній показник.
Зростають обсяги плати за орендовані земельні ділянки, зокрема середній відсоток нормативної грошової оцінки упродовж минулого року зріс із 9,7 до 10,4. Усе це в комплексі дало змогу спрямувати на розвиток сільських територій 50 мільйонів гривень, які використано здебільшого на ремонт і утримання доріг, розвиток медицини, освіти, культури тощо. Нині на Сумщині готують комплексну програму розвитку сільських територій на період до 2027 року, яка міститиме детальний план фінансової підтримки тих чи тих галузей та об’єктів.