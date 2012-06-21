У дитсадку малечі цікавіше, ніж вдома. Та й корисніше, адже педагогічна система виховання зорієнтована на всебічний розвиток. Наприклад, у Вінниці на електронній черзі в дитсадки перебуває 279 дітей. Місто будує нові заклади для малечі, а також використовує можливість урізноманітнення форм дошкільної освіти. Вперше на основі муніципально-приватного партнерства дошкільнят із загальної міської черги прийматимуть у заклади приватної освіти. Перебування дітей у них частково компенсують із бюджету. Таке рішення ухвалив виконком міської ради.
Приватні дитсадки визначатимуть на конкурсній основі. Заклад повинен мати ліцензію, бути забезпеченим педагогічними кадрами, матеріально-технічною базою, працювати за програмами розвитку дітей, що відповідають вимогам базового компонента дошкільної освіти. Тривалість перебування, як і в комунальних дитсадках, не менше 12 годин із триразовим харчуванням. Частину витрат закладам-партнерам компенсують за принципом «гроші йдуть за дитиною» з міського бюджету. Розмір оплати батьків не перевищуватиме встановлені нормативи. Пільгові категорії дітей утримуватимуть безкоштовно.
Міська об’єднана територіальна громада стимулює розвиток дитсадків різних форм власності, особливо в тих мікрорайонах, де в цьому найбільша потреба. «Саме в закладах дошкільної освіти в дитини краще формуються необхідні навички, для цього використовують різні методики розвитку інтелекту, інноваційні технології та оздоровчі програми», — зазначила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.