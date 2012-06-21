Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж минулого року виконавчий комітет Сумської міської ради завдяки проведенню електронних закупівель заощадив понад 2 мільйони бюджетних гривень.
Про це повідомив заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Степан Пак.
За його словами, торік відділ з конкурсних торгів здійснив для виконавчого комітету через електронну систему ProZorro 261 допорогову закупівлю на суму 14,02 мільйона гривень та 81 тендерну процедуру на 41,8 мільйона гривень.
А загалом через електронну систему ProZorro проведено 4390 закупівель на 1,7 мільярда гривень. При цьому економія бюджетних коштів склала майже 39 мільйонів гривень, які потім використали для придбання інших товарів, виконання робіт та послуг.
Найбільше товарів, робіт і послуг замовили департамент інфраструктури, управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я, виконавчий комітет, управління капітального будівництва та дорожнього господарства.