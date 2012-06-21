Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора, 10 червня на засіданні уряду схвалено проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини літаками, які здійснюють посадку і зліт у міжнародному аеропорту «Ужгород». Відкривається прямий шлях для закріплення цього проєкту в українсько-словацькій міжурядовій угоді.
Необхідність такої угоди пояснюється тим, що літаки повинні підніматися в повітря й приземлятися із зальотом на словацьку сторону. Попередні три роки використання аеропорту «Ужгород» було вкрай обмеженим через відсутність угоди зі Словаччиною, яку в 2016 році не поновили.
Дотепер літаки могли злітати і приземлятися лише за умов прямої видимості і за хорошої погоди. Надалі завдяки використанню аеронавігаційного обладнання із зальотом на словацьку сторону рейси можна буде здійснювати також уночі і з гарантуванням безпеки.
Зміст нової угоди зі словацькою стороною було узгоджено ще в грудні минулого року. На даний час внутрішні процедури, необхідні для підписання угоди, Україною пройдено. Після підписання документу сторонами стане можливим повноцінне використання аеропорту «Ужгород» на вітчизняних і міжнародних авіалініях.
На Закарпатті покладають великі сподівання на відновлення повноцінної роботи міжнародного летовища. Для цього протягом трьох років вклали в розвиток його інфраструктури десятки мільйонів гривень.