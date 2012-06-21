Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З початку нинішнього року агропромисловий комплекс Сумської області залучив більш як 840 мільйонів гривень інвестицій для практичного втілення 26 проєктів у різних сегментах виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.
Про це повідомив Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА, наголосивши, що левова частка коштів — майже 570 мільйонів гривень, використовується для розвитку аграрної інфраструктури. Зокрема, йдеться про будівництво нових потужностей для зберігання збіжжя у Середино-Будському та Конотопському районах, Кролевці, Глухові. Частина місткостей будуть введені в експлуатацію нинішнього, решта — наступного років.
У рослинницькій і тваринницькій галузях втілюються відповідно 5 та 10 проєктів, на які передбачено загалом 31,5 мільйона гривень. Окрім цього, триває будівництво заводу в Роменському районі, де перероблятимуть олійні культури — для цього залучено понад 100 мільйонів інвестиційних гривень.
Упродовж півріччя аграрії також купили нової техніки та обладнання, модернізували наявний машино-тракторний парк на загальну суму майже 135 мільйонів гривень. Подібна інвестиційна політика позитивно впливає не лише на ефективність роботи аграрних підприємств, а й розвиток місцевих територій, зміцнює місцеві бюджети.