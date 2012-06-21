Ратуші в місті Теребовля на Тернопіллі 150 років. Точну дату будівлі дізналися щойно. Днями ремонтники натрапили на цікаву знахідку — металевий тубус, у якому зберігався рукописний документ. Його репрезентували в місцевому медіацентрі, де розповіли про історію будинку міського самоврядування.
З’ясувалося, що це послання із 1938 року до нащадків. Текст польською мовою написано на листі вичиненої козячої шкури з декоративним оздобленням. У ньому є дати, пов’язані з історією ратуші. Приємно були здивовані, дізнавшись, що нинішній рік для будівлі ювілейний, бо її збудували 1869-го. Краєзнавець Ярослав Ярошевський зазначив, що тоді в ратуші містився не лише магістрат (орган міського самоврядування), а й судові лави, староство повіту, тривалий час тут була школа для хлопчиків. Перед Першою світовою війною будівля цілком перейшла до владних установ. Вежа на двоповерховому будинку постала приблизно 1900 року. Коли російські війська 1917-го відступали з Теребовлі, вони руйнували й нищили все, тож спалили й будівлю магістрату. Тоді згорів і архів. Ратушу відбудували 1921-го, вежа на ній з’явилася аж 1938 року, але годинника не встановили. Куранти на ратуші стали бити аж 1970-го, коли Теребовлі подарував годинник один з відомих майстрів. Нині його повернули синові майстра. Міський очільник сподівається, що колись годинник усе-таки поповнить експозицію місцевого музею-майстерні. Копію знайденого документа 1938 року виставлять при вході на вежу. Ремонтувати теребовлянську ратушу почали два роки тому, прагнули подбати про нову покрівлю. Цьогоріч мають перебудувати вежу, надати їй трапецієподібної форми з гостроверхим шпилем. У її чотири сторони вмонтують циферблати нового годинника. Ратуша стане оглядовим майданчиком. У день міста на Івана Купала планують урочисто відкрити оновлену будівлю.