Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Барвінківському районі — одному з найвіддаленіших куточків області оживилися роботи на будівництві довгоочікуваної сільської амбулаторії. Зводити її розпочали ще два роки тому, але здати в експлуатацію за один рік, як обіцяла жителям Іванівки місцева влада, не вийшло. Так необхідний для селян медичний заклад поповнив список регіональних довгобудів. Адже в 2018 році на Харківщині почали будувати кілька десятків таких амбулаторій, а в експлуатацію здали лише одиниці.
Розблокувати будівництво закладів сільської медицини вдалося лише тепер. І першим добвгобудом, де активізувалися роботи, стала амбулаторія в Іванівці. Об’єкт обіцяють здати уже в липні цього року. Це буде сучасний сільський медичний заклад з усім необхідним устаткуванням, зокрема й для запровадження послуг телемедицини. І це дуже важливо для селян, адже протяжність району складає майже 130 кілометрів. Отож відстань від Іванівки до районного центру чимала і є велика потреба
Як пояснив головний лікар Центру сімейної медицини Барвінківського району Володимир Васильєв, нова Іванівська амбулаторія обслуговуватиме більше 3700 мешканців тринадцяти навколишніх сіл, з чим справлятимуться 2 сімейні лікарі та 5 медсестер.