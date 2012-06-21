На базі ТОВ «Завод Кобзаренка», що в смт Липова Долина на Сумщині, з нагоди 25-річчя від дня заснування підприємства відбувся міжнародний День поля.
На промислове свято завітали понад 300 представників аграрного сектору з усієї України, а також партнери з Чехії, Польщі, Італії та інших країн.
Нині липоводолинське підприємство — флагман успішного ведення промислової діяльності не лише на Сумщині, а й в Україні загалом. Розпочавши роботу з виготовлення садових тачок вдома з кількома однодумцями, його засновник Анатолій Кобзаренко разом з колективом сьогодні реалізує свою продукцію більш як до 30 країн світу. За словами начальника відділу департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олександра Крівого, це гордість і своєрідний бренд країни.
Нині в колективі понад 800 працівників, середньомісячна зарплата становить 11 тисяч гривень, а до бюджетів різних рівнів за рік завод перераховує понад 100 мільйонів гривень.
За словами Анатолія Кобзаренка, цього року тут планують досягти річного обороту в мільярд гривень, а наступного відкрити свій філіал у Польщі.
У 2019-му підприємство поповнить модельний ряд п’ятьма новими одиницями, а нині випускає десятки найменувань сільськогосподарської техніки різних видів і модифікацій: перевантажувальні бункери-накопичувачі, тракторні самоскидні причепи та напівпричепи, розкидачі мінеральних та органічних добрив, мобільні розчинно-заправні станції, стрічкові транспортери, машини для розпакування зерна, подрібнювання щепи, теплогенератори для соломи тощо.
Під час Дня поля на ланах підприємства продемонстрували зразки сучасної техніки як заводського, так і закордонного виробництва.