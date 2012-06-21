Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сергій Тігіпко придбав у Полтаві орієнтовно за 36 мільйонів гривень головний виробничий корпус, що раніше належав підприємству «Полтавахіммаш» і планує спрямовувати додаткові інвестиції у його подальший розвиток.
За словами нового власника, виробництво модернізують згідно із сучасними стандартами, розширять номенклатуру його продукції та знайдуть для неї нові ринки збуту.
Завод «Полтавахіммаш» виготовляє газові вагони-цистерни, металоконструкцію, технологічне обладнання для хімічної й нафтохімічної галузей, мікробіологічної, медичної і харчової промисловості для зберігання й переробки розчинів кислот, лугів, солей і харчових розчинників.