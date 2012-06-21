Астрофізики NASA попередили про те, що в четвер у безпосередній близькості від Землі пролетить тільки недавно виявлений астероїд 2020 SW.

Астрономи його виявили 18 вересня 2020 року і на наступний день додали в базу Центру малих планет. Його діаметр оцінюється в діапазоні від 4,3 до 9,7 метра (за словами NASA / JPL).

Він впритул підійде до нашої планети на неймовірно близьку відстань, рівну 17 000 миль, що еквівалентно 27 000 кілометрів. Фахівці впевнені, що 2020 SW пролетить повз Землю в четвер – об 11 годині 18 хвилин за східним часом.

Щоб уявити цю відстань, то Місяць знаходиться в середньому на відстані 238 900 миль (384 000 км) від нас, або приблизно це 30 земних куль, викладених у ряд. Цей астероїд пройде на відстані близько 2,1 Землі.

«Попри те, що метеорит не такий вже й великий, за космічними мірками він дійсно досить близько наблизиться до нашої планети», – розповіли астрофізики. Метеорологічні і телевізійні супутники перебувають на дистанції 22 300 миль (35 888 км) від Землі. Так ось, астероїд буде пролітати ще ближче. Що стосується гіпотетичного зіткнення, то вчені це заперечують.

«Космічний камінь просто пролетить повз Землю», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»