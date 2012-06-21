Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Завтра, 5 червня в Україні планується поновлення авіасполучення всередині нашої держави. А відновлення міжнародних авіарейсів, які доставлятимуть українських пасажирів до країн Європи та Азії, планується запустити з 15 червня. Про це повідомили урядові джерела.
За словами керівників Міжнародних авіаліній України (МАУ), компанія розпочне своє авіасполучення 5 та 6 червня. Буде виконано рейс сполученням Київ—Одеса. Квитки у зворотному напрямку, тобто з Одеси на Київ визначено датами 8 та 9 червня.
Однак чимало транспортних експертів переконані в тому, що внутрішні рейси Україною треба поновлювати не в першу чергу, а лише після запуску міжнародного авіасполучення.
Пояснити це можна, адже рейси на внутрішніх лініях часто-густо бувають малорентабельними. Тому їх можна корегувати лише міжнародними авіарейсами. Тобто дивитися, як за рахунок більш високих тарифів на авіаперевезення міжнародного типу, можна встановити ціну на авіаквитки на внутрішні маршрути, щоб останні не були збитковими.
За такими правилами завжди працювали великі авіакомпанії, зокрема й МАУ, які мали у своєму арсеналі «лоу-костерні» програми та відповідно більш низькі ціни на авіаквитки за ними, ніж на звичайні дорожчі рейси.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», 24 травня 2020 року з Києва до Варшави вилетів перший літак МАУ, яким було безкоштовно перевезено трудових мігрантів з України. Це відбулося в рамках програми співробітництва між польською рекрутинговою компанією Glemi Personal та МАУ.