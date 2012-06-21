12 вересня компанія Apple проведе презентацію, на якій покаже, мабуть, один з найбільш обговорюваних смартфонів останнього часу, iPhone 8. Разом з тим, очікується, що «вісімка» стане не єдиним смартфоном, який компанія покаже на вересневій презентації.

DT.UA зібрало всі прогнози, пов'язані з майбутньою презентацією Apple.

Що покаже Apple 12 вересня

Очікується, що компанія не обмежиться однією новинкою, а представить відразу три смартфони. На думку аналітиків, крім iPhone 8, який, до речі, може отримати назву iPhone X, Apple представить iPhone 7s і 7s Plus. Останні два стануть новою модифікацією гаджетів, представлених у минулому році, а ось iPhone 8 стане абсолютно новим продуктом, яким буде відзначена 10 річниця з моменту виходу першого смартфона Apple.

Дизайн iPhone 8

Як завжди, Apple тримає дизайн і основні характеристики нових смартфонів у найсуворішому секреті, але в мережі вже давно з'явилися зображення прототипів iPhone 8, які свідчать про те, що дисплей нового смартфона буде безрамковим. Крім того, компанія відмовиться від алюмінію при виробництві корпусів смартфонів і повернеться до скла.

Дисплей смартфона

Очікується, що Apple оснастить iPhone 8 OLED-дисплеєм. Як вже говорилося, дисплей буде безрамковим, а його діагональ складе 5,8 дюйма . Передбачається, що внизу пристрою може розташовуватися «функціональна панель» з віртуальними кнопками.

Діагональ дисплея iPhone 7s складе 4,7 дюйма , а 7s Plus – 5,5 дюйма .

Відсутність кнопки «Додому»

У новому iPhone не буде звичної для користувачів Apple кнопки «Додому», що пов'язано з тим, що дисплей буде займати практично всю передню поверхню пристрою. Передбачається, що сканер відбитків пальців, який розташовувався на ній, перенесено на кнопку Power.

Разом з тим, згідно з деякими даними, Apple до останнього не могла вирішити проблему з тим, де ж розмістити Touch ID і може і зовсім від нього відмовитися, замінивши іншим механізмом біометричної аутетификації, наприклад, сканером сітківки.

Камера нового iPhone

Очікується, що і камера iPhone 8 буде значно змінена. Фронтальна камера пристрою отримає більшу роздільну здатність і буде оснащена 3D-сканером для розпізнавання облич, а основна камера пристрою буде подвійною і розташовуватися вертикально.

Обсяг вбудованої пам'яті iPhone 8

У цьому році Apple взяла ще більш рішучий курс на збільшення вбудованого сховища своїх смартфонів. Очікується, що iPhone 8 не буде випущений у версії з 32 гігабайтами пам'яті. За даними інсайдера Бенжаміна Гескіна, iPhone 8 буде випущений у версіях з 64, 256 і 512 гігабайтами пам'яті.

Інші функції iPhone 8

У новому iPhone з'явиться функція виклику голосового помічника Siri за допомогою утримання кнопки блокування. Таке нововведення пов'язане з тим, що в iPhone 8 буде відсутня кнопка «Додому», за допомогою якої і здійснюється виклик Siri.

Ціна iPhone 8

На думку аналітика інвестиційного банку Goldman Sachs Сімони Янковськи, ціна iPhone 8 буде стартувати від 999 доларів за версію з 128 гігабайтами пам'яті і 1099 за версію з 256 гігабайтами вбудованого сховища.

А ось Бенжамін Гескін заявив про те, що 999 доларів буде коштувати версія з 64 гігабайтами, 1099 – з 256, за версію ж з 512 гігабайтами потрібно буде заплатити 1199 доларів.

Старт продажів iPhone 8 очікується вже 15 вересня.