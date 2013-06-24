Як розповідає головний сержант роти важких безпілотних бомберів «Раф», за допомогою таких дронів запросто можна знищити і скупчення росіян, і в «космос» відправити окупанта, і заміновувати територію. Виконує він і логістичні завдання на фронті.

На озброєнні підрозділу є різні дрони: «Вампір», «Кажан», Heavy Shot. Військові наголошують, що, попри усталену думку, що спершу всі ці моделі розробляли як агродрони, це не зовсім так.