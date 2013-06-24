Європейський Союз планує представити країнам-членам новий пакет санкцій проти росії вже в п'ятницю, 19 вересня.
Про це Bloomberg повідомили власні джерела, обізнані з цим питанням, передає Укрінформ.
У вівторок, після розмови з президентом США Дональдом Трампом, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 19-й пакет санкцій буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики. За словами анонімних джерел, Трамп під час розмови повторив, що віддає перевагу митам над санкціями.
Інші заходи будуть спрямовані на великі російські нафтові компанії та мережі, які дозволяють Москві транспортувати нафту, в тому числі через підприємства в третіх країнах, і отримувати прибуток від торгівлі.
Ще ЄС розглядає можливість введення обмежень щодо кількох компаній в Індії та Китаї за роботу з російською нафтою.
США та ЄС також досягли прогресу в питанні використання близько 300 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку для підтримки України, і найближчим часом очікуються пропозиції щодо того, як це зробити.
США тиснуть на своїх союзників у «Групі семи», щоб ті ввели мита в розмірі до 100% на Китай та Індію через закупівлю ними російської нафти. Ця вимога, ймовірно, зустріне опір у столицях країн блоку. Представники G-7 наразі працюють над пакетом пропозицій, який вони планують остаточно завершити упродовж наступних двох тижнів.
Джерело: Укрінформ