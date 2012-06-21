Уряд України занепокоєний тим безпрецедентним тиском, який здійснюється останнім часом різними способами з метою зупинки тих зусиль по реформуванню галузі охорони здоров'я, які здійснює команда Міністерства охорони здоров'я на чолі з в.о. Міністра Уляною Супрун.
Ця команда, з моменту приходу в Міністерство, оголосила війну тим корумпованим схемам, які процвітали в галузі роками, і це, на наш погляд, чи не головна причина того, чому проти Уляни Супрун і її команди була розгорнута справжня війна.
Міністерством охорони здоров'я, за підтримки Уряду України, розпочато впровадження в галузі змін, які потрібно було розпочинати уже давно.
Саме цією командою реалізується політика Уряду, спрямована на впровадження програми доступних ліків, подолання корупційних схем в закупівлі ліків, реформування первинної ланки, підвищення рівня оплати праці лікарів, впровадження нових вимог до якості підготовки медичних кадрів, розгортання мережі кардіоцентрів. На черзі наступні кроки, пов'язані з впровадженням безкоштовної діагностики, вдосконаленням системи екстреної медичної допомоги, розгортання мережі сільської медицини... Кінцевою метою усіх цих зусиль є реальне підвищення якості медичного обслуговування і підвищення рівня оплати медичних працівників.
Сьогодні усі ці зусилля ставляться під сумнів і робиться все для того, щоб повернути у галузь ті підходи, які і стали причинами сьогоднішніх проблем. Тому ми вкрай занепокоєні сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків. Це рішення буде оскаржено у встановленому законом порядку, і ми будемо добиватися його скасування у встановленому законом порядку.
Ми висловлюємо підтримку нашій колезі Уляні Супрун і будемо надалі докладати зусилля для продовження забезпечення українців якісними медичними послугами.