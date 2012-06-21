Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
27 листопада Національний банк України поширив звернення до представників ЗМІ, експертної та бізнес-спільноти.
«Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в установу «тітушками».
Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 мільярда доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації. Водночас держава – Президент, Уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті», — йдеться у цьому документі.
Правління Нацбанку вважає, що мета такої атаки полягає у створенні керованого інформаційного хаосу, щоби дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, щоб у майбутньому вдатися до ручного управління регулятора. Також у Нацбанку вважають, що все це робиться задля уникнення відповідальності та необхідності повертати гроші державі, які було виведено із ПриватБанку до його націоналізації.
Інша мета, на думку керівників регулятора, полягає у тому, щоби стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави — колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.
«Про замовний характер цієї інформаційної кампанії та про те, що замовником є саме Ігор Коломойський, говорять низка фактів.
По-перше, мітингарі під НБУ, за інформацією медіа, отримують гроші за участь у мітингах. Організатором мітингів є громадська організація «Стоп корупції», яку виключили у вересні 2018 року із Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів.
По-друге, до мітингів з 25 листопада долучилися працівники «Нікопольського заводу феросплавів» та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси ПриватБанку у Дніпрі та Києві», — зазначається зверненні.
По-третє, як вважають у Нацбанку, така атака реалізується через головного «виконавця» – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в ЗМІ називають рупором олігарха Коломойського.