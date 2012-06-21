У Софії Київській почалися планові реставраційні роботи. Собор святої Софії — одна з небагатьох споруд, які вціліли з часів Київської Русі. Подивитися на нього приїжджають люди з багатьох країн. Ця історична та християнська святиня й досі зберігає нерозкриті таємниці. Щоправда, те, що розпочав будувати храм Володимир Великий, а завершив його син Ярослав Мудрий, — встановлений факт, на дослідження і доведення якого фахівці витратили немало часу.
Нинішні реставратори, які взялися відновлювати роботи XI століття, під час підготовки виявили чергові історичні докази цього. У південній частині храму знайшли розписи, які доводять, що Софію зводили в два етапи. Докази заховані під шаром масляних фарб, нанесених майстрами минулого століття. «Коли Володимир, який був замовником Софійського собору, помер у 1015 році, йому на зміну прийшов Ярослав Мудрий, його син. Він намагався якомога швидше завершити спорудження собору. Не встигали налагодити виробництво мозаїки, бо це досить тривалий процес, тому вони замальовували поверхні фресками. Пізніше, після освячення, налагодивши це виробництво, докладали місця фресок знову мозаїкою. І це підтвердилося зараз, при цьому обстеженні», — розповідає генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.
Тепер завдання реставраторів — зберегти унікальні витвори обох періодів, батька і сина. «Зараз ми робимо укріплення мозаїки. Перед тим як видаляти поверхневі забруднення пилососом, потрібно укріпити всі кубики смальти, які хитаються, спеціальним розчином», — пояснює реставратор Леонід Колодницький.
Закінчити реставраційні роботи, які виконує науково-реставраційна майстерня заповідника, планують до кінця року. Кошти надав Кіпрський благодійний фонд.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»