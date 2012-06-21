Прибуток України від транзиту російського газу до країн ЄС за підсумками 2017 року становитиме близько 3 мільярдів доларів. Про це, повідомляє УНІАН, заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. За його словами, втрата такого рівня доходів внаслідок припинення чинності наприкінці 2019 року транзитного контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» буде «критично негативним чинником». Обов’язкова умова для збереження транзиту газу після 2019-го — залучення європейських компаній в управління української ГТС, а також надання можливості європейським газовим трейдерам купувати газ у «Газпрому» на східному кордоні України, а не на західному, як нині.
Андрій Коболєв застеріг, що газопровід «Турецький потік» в обхід території нашої країни дном Чорного моря позбавить Україну щорічного прибутку обсягом 0,5 мільярда доларів. За його словами, позбавлення України доходів від транзиту газу — це практика уряду РФ, проти якої «нам слід боротися спільно з європейськими компаніями».