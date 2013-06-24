Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливе рішення: внесла зміни до державного бюджету, які передбачають додаткові 412 млрд грн на сектор оборони та безпеки.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що це голосування — своєчасна відповідь на нову реальність повномасштабної війни.

«Після чергового масованого російського обстрілу — особливо важливе голосування у Верховній Раді України за збільшення видатків на оборону. Це відповідь на масштабування російських ударів по наших містах і селах», — зазначила вона.

Ухвалені зміни передбачають фінансування таких пріоритетів:

• закупівля зброї, дронів і боєприпасів;

• грошове забезпечення військовослужбовців;

• виплати родинам загиблих і поранених воїнів;

• нарощування власного оборонного виробництва.

«Будемо й надалі нарощувати власне виробництво зброї, контракти мають бути виконані в повному обсязі. Спрямовуємо на це внутрішнє фінансування і кошти від партнерів», — підкреслила Юлія Свириденко.

Вона подякувала парламенту за рішучі дії: «Дякую парламенту за швидке й скоординоване рішення». Це голосування стало свідченням єдності влади й народу в підтримці українських воїнів та зміцненні обороноздатності країни в умовах загострення бойових дій.

Верховна Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Він вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

«Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися нового чи змінити галузь. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля», — прокоментувала Юлія Свириденко. Вона зазначила, що серед урядових ініціатив — програма «Власна справа» з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів. За словами Юлії Свириденко, найближчим часом уряд підготує підзаконні акти, які дадуть змогу реалізувати всі інструменти підтримки.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ