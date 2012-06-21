Виплати особам, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 до 1000 грн. Це передбачено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України, яка набула чинності 18 квітня 2020 року.
Постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, й буде чинною впродовж 30 календарних днів після закінчення карантину, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:
тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);
молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;
внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.
Усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомогу автоматично перерахують із першого дня реєстрації у службі зайнятості.
У період карантину реєстрацію безробітних здійснюють із першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплату допомоги по безробіттю призначають із першого дня реєстрації.
«Ми розуміємо, що у зв'язку з пандемією і впровадженням карантинних заходів кількість безробітних, на жаль, зростає. Ми робимо все можливе, аби підтримати людей, які залишились без роботи під час карантину. Збільшення мінімальної допомоги по безробіттю – один із кроків. Крім того, уряд і Мінекономіки вживають усіх заходів, щоб зберегти робочі місця. Вже діють спеціальні програми підтримки бізнесу з полегшення кредитного навантаження, в яких головна умова – не звільняти людей. Найближчим часом запрацюють й інші інструменти», – повідомив очільник згаданого міністерства Ігор Петрашко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»